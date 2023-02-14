台中市政府今（14）日宣布，高中以下含市立國中、國小、幼兒園及特教班，即日起給予代理教師完整聘期。由於台中市高中早已實施代理教師完整聘期制，所以今日新宣布之規定，適用於市立國中、國小、幼兒園及特教班。

台中市政府表示，考量學子受教權年度完整性、教學延續性、穩定師資，讓教師能專注教學工作，代理教師完整聘期即日起實施，111學年度第二學期聘期延至7月31日，以銜接112學年度完整聘期。

經台中市教育局統計，台中市國中小代理教師2310人、公幼及特教班代理教師128人，共計2438人適用完整全年聘期，教育局每年將增加約2億2千萬元支出。

台中市政府說明，台中市今日宣布實施，亦關切全國各縣市標準一致性，使全國代理教師權益相同。另各縣市財政能力不同，導致部分縣市可能實施困難，造成代理教師聘期一國多制，故呼籲教育部2月20日召開之會議應有具體結論，並盡快完成相關程序，一致化全國代理教師聘期標準並給予地方政府公平補助。