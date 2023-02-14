韓國女星朴敏英擁有女神級外貌，加上在多部熱門韓劇中精湛演出，深深受到觀眾喜愛，在事業巔峰後被爆出與富商姜宗玄交往，但對方卻爆出涉嫌挪用公款和不法交易等，才緊急宣布已分手消息；不過，朴敏英近日驚傳遭到檢方傳喚調查，疑似與前男友案件有關係，她還可能面臨限制出境的窘境。

綜合韓媒報導，朴敏英13日接受檢方傳喚調查，詢問是否參與前男友姜宗玄涉嫌不法交易案，因為檢方掌握的訊息，匿名交易中有出現朴敏英的名字，但她堅稱與匿名交易沒有關係；但檢方還在找尋相關人士查明整起事件，故正討論是否限制朴敏英出境。

而報導中明確指出，姜宗玄和公司核心職員因涉嫌操縱股價、挪用公款和不法交易等被拘留；朴敏英雖然已經與姜宗玄分手，但仍被認定當初可能參與，因此引起韓網軒然大波，驚呼「女神出事了」、「希望朴敏英沒事」、「好好演戲不要談戀愛」。

其實朴敏英與姜宗玄傳出交往緋聞時，男方就被挖出曾因詐欺入獄2年半，她也因此形象大傷，還一度暴瘦；前段時間朴敏英曬出近況照，完美顏值大復活，相當迷人，如今又爆出她遭傳喚調查，也令粉絲替她感到不捨。