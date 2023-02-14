中美氣球風波尚未平息之際，日媒也引述日本政府的說法稱，去年1月飛越九州西南地區附近水域的物體「很可能是中國偵察氣球」。

據《富士新聞網》（FNN）報導，日本政府發言人松野博一表示，從日本航空自衛隊飛機拍攝的照片發現，2022年1月在九州西部上空確認有一枚氣球通過了日本領空，日本政府分析後認為，這可能是一個中國偵察氣球。

日本政府表示，2020年6月日本東北地區的宮城縣、福島縣，以及2021年9月東北地區的青森縣，均有民眾目擊到類似白色氣球的飛行物。政府表示，2020年至2022年在國內上空出現的3次氣球之間的關係，仍有待確認。至於2022年1月的氣球，是從東海方向飛越九州西部，穿過屋久島和種子島之間的日本領空，再飛向太平洋。

報導說，日本自衛隊飛機跟蹤並拍攝了這個氣球，它與日前在美國南卡羅來納州海岸被美軍擊落的中國偵察氣球形狀相同，同屬中國的偵察氣球可能性甚高。

中國外交部發言人汪文斌表示，中方一貫主張，如果沒有明確的證據，就不應發表不負責任的言論。中方堅決反對無中生有、抹黑中國的做法。