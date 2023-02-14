今天是情人節，副總統賴清德身為台南人，跟大家分享台南拜月老的私房路線，從專打小三、小王到治醋罈子的另一半，賴清德說，都有如專科醫生般的月老幫忙「對症下藥」。

賴清德提到月老習俗指出，以前他在台南市長任內行銷台南，特別推薦台南幾座月老廟，都「各司其職」，一個就是大觀音亭興濟宮。他說，興濟宮的月老嘴唇特別厚，善於苦口婆心說媒，如果相親相很多次，或相親一直沒有結果，就可以來這裡。

他說，另一個就是武廟，月老的木杖特別長，專打小三、小王，有第三者介入，可以來拜這個月老；若另一半愛吃醋，可以去重慶寺，重慶寺的月老專門協助解決醋勁大發的另一半，廟裏有一碗很大碗的醋，看是順時鐘攪三圈，或是逆時鐘攪三圈，男女不一樣。

至於大天厚宮的月老，賴清德說，這裡的月老是送紅絲線，針對的是遠距愛情。

賴清德說，經過他們像專科醫師般的介紹台南廟裡的月老，大家都覺得很好玩，每座廟都會把月老做成吉祥物，還會跟台南的五星級飯店合作推出愛情餐，很多五星級的西餐師傅都是外國人，做出來愛情餐的甜點，真的很好吃。他還說，根據統計，好幾座廟加起來，一年光是還願的喜餅就有一、兩千盒喜餅。