左鎮化石園區12日發生一起男遊客帶小孩參觀B1自然史教育館的擾動與沉積互動裝置，男子猛烈搖晃該球體展品，造成裝置當場破裂，男子未通知館方，而是趕緊離開園區，過程全被監視器錄下，園方昨晚公布監視器畫面後，引發網友撻伐「家長做最壞示範」，男子今天下午已出面致歉，也表明願負擔修繕費用。

左鎮化石園區B1自然史教育館的擾動與沉積互動裝置，遭遊客破壞，球型裝置碎裂，園方在現場拉起管制線。（左鎮化石館提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府文化局指出，左鎮化石園區是台灣第一間化石專業博物館，是重要化石展示教育館，至去年已超過100萬參觀人數，尤其假日又以親子團體眾多，希望爸媽除了與小孩一同學習博物館知識外，也能適時對小朋友傳遞博物館禮儀，一同培養公民美學素養，共同打造友善參觀環境。

園區表示，民眾未遵守教育展示裝置使用規則，損壞後，又未主動通報，事發當天為開學前一天，不少家長趁假期尾聲帶小孩參觀，意外發生當下，大人破壞展品後帶著小孩離開現場，即已引起許多人注意，化石園區人員雖於第一時間完成現場清理並未造成太大影響，但很多家長都認為園區應該「機會教育」。

園區昨晚發布監視器畫面後，短時間即引起網友廣大回響、熱烈轉發，支持館方做法。也有不少網友認為，確實不少人參觀展覽缺乏公德心，應該多加呼籲而非姑息。在園方呼籲當事人主動出面後，新化警分局左鎮分駐所也主動介入，當事人今天下午由警方陪同，出面向園區致歉。

文化局強調，不會對當事人提告，但為尊重他人參觀展覽的權利，希望大家在參觀博物館或展覽時，都能愛護展示裝置及展品，針對這起破壞，也會要求當事人賠償。