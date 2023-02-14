高雄一名42歲辛姓女壁畫師昨（13）晚載著一對兒女和女性友人從台北上國道1號返程時，在彰化路段疑似為閃一輛BMW發生自撞，4歲兒子未繫安全帶，當場噴飛出車外，腦出血嚴重一度恢復呼吸，送醫後仍不治，母親得知後崩潰在臉書發文「你不傷了、不痛了」、「下輩子再來當媽媽最棒的兒子」。

據ETtoday報導，辛女是名壁畫師，當天開車載1歲女兒、4歲兒子和一名女性友人到台北參加活動，回程時疑似要閃一輛BMW不慎自撞，兒子噴飛車外不治，辛女因骨折無法行動，當下得知兒子死訊相當崩潰，在臉書限時動態發文「你不傷了、不痛了」、「下輩子再來當媽媽最棒的兒子」讓人揪心。

辛女的臉書照片除了分享壁畫作品外，也能看到2名子女的合照，還能見到男童平時對妹妹相當疼愛，目前開車的40歲的辛女左腿骨折、辛姓1歲小女童臉部撕裂傷，37歲的張女則下巴撕裂，皆送往彰化醫院急救，詳細的肇事原因仍有待進一步調查釐清。