西洋情人節送禮，屏東潮州泗林衛生室不讓巧克力專美於前，推出獨家研發的「可可蜜露鬆餅」搶攻市場，甜而不膩的口感，像極了愛情的滋味，也趁勢讓可可的無限可能被看見，讓大家知道，可可不是只能做成巧克力！

情人節最應景的禮物非巧克力莫屬，但屏東潮州泗林衛生室不按牌理出牌，改推「可可蜜露鬆餅」，趁勢讓可可的無限可能被看見。（謝佳潾攝）

1年半前，一群潮州熱血青農改造閒置20年的「泗林衛生室」，成為屏東可可產業行銷據點，他們致力推廣可可產業的無限可能，透過美妝、飲品等研發，讓大家知道可可不是只能變成巧克力，它的可塑性非常高，連帶商機也很可觀。

情人節最應景的禮物非巧克力莫屬，但屏東潮州泗林衛生室不按牌理出牌，改推「可可蜜露鬆餅」，趁勢讓可可的無限可能被看見。（謝佳潾攝）

店長鍾秋芳指出，她一直嘗試可可的各種可能，如可可茶加紅茶、可可茶加咖啡等，都試出很獨特的口味，也廣受遊客喜愛。

日前，鍾秋芳相中西洋情人節市場，打算搭上順風車研發新產品，但她不按牌理出牌，捨棄大眾熟知的應景商品巧克力，改以「可可蜜露」為主角，在情人節當天推出全台獨有的可可蜜露鬆餅。

鍾秋芳說，可可蜜露是將可可含殼弄碎後，加多種糖一起熬煮而成，它不是巧克力，但有巧克力甜而不膩的口感，非常特別，通常不會有人這樣提煉，尤其還留殼一起使用，而她會想這麼做，為的還是秉持初衷，讓大家知道可可的無限可能。

她笑說，其實自己也曾嘗試做過巧克力，而她跟一般農友一樣沒有大型機器，只能靠自己研磨慢慢做，但做幾次失敗幾次，當時她突然了解到，為什麼多數可可農只能做一級產業，不是因為懶，而是要做加工實在不易，要把可可做成巧克力非易事。

她強調，可可從殼、籽到果肉都有用處，甚至還可以發展產地旅遊，可可相較其他鳳梨、芒果等農產品，不是主要經濟作物、種植面積也不大，只有透過多元化開發才能穩定產業發展。