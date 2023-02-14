桃園區戶政事務所14日特別開設8個專櫃，服務要在情人節登記結婚的新人，現場還精心布置以LOVE兔YOU為主題的拍照區，讓新人留下美好的回憶。（蔡依珍攝）

2023年情人節逢吉日宜嫁娶，桃園各戶所一早就湧入結婚人潮，民政局也特別準備桃園大廟景福宮祈福加持過的「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」給新人，祝福早生貴子，總計有309對異性、11對同性伴侶登記結婚，對比去年平均每日僅54對、情人節85對，暴增4至6倍。

桃園區共有94對新人結為連理，居全桃園之冠。(蔡依珍攝)

桃園區戶政事務所主任王瓊慧表示，今天是西洋情人節，光是預約要登記結婚的新人就將近50對，桃園區戶政事務所特別開設8個專櫃全程服務新人，現場除了提供以「LOVE兔YOU」為主題精心佈置的拍照區，讓新人留下美好的回憶，還有桃園市政府民政局提供的註生娘娘助孕鑰匙圈，另外桃園戶政也與在地知名網美餐廳合作加贈愛戀可可流心蛋糕兌換券一張，祝福所有完成終身大事的新人如意得子、甜甜蜜蜜、幸福一生。

桃園區戶政事務所精心準備民政局提供的註生娘娘助孕鑰匙圈和愛戀可可流心蛋糕兌換券。(蔡依珍攝)

桃園區共有94對新人結為連理，居全桃園之冠。(蔡依珍攝)

一整天下來，桃園區共有94對新人結為連理，居全桃園之冠，包括1對男性伴侶、1對女性伴侶和92對異性伴侶。

43歲林先生和53歲比利時籍Greet2015年已在比利時結婚，台灣同婚合法化後就一直返鄉登記，卻因疫情受阻，如今國境開放，特別選在情人節辦理登記結婚。（蔡依珍攝）

43歲林先生2014年赴比利時擔任大學研究員，結識大10歲的比利時籍的業務經理Greet，相知相戀，隔年在當地結婚，他說2019年台灣同婚合法化後就一直想回來登記，卻因疫情受阻，如今國境開放，特別選在情人節辦理登記。

36歲的席慶寶與陳芸妤是研究所同學，相識第2年交往至今，愛情長跑逾12年，席先生特別準備海邊驚喜求婚，後車廂裡緩緩飄起繽紛氣球，有如「告白氣球」MV般的浪漫情節，讓陳小姐感動不已，點頭SAY YES，2人已於去年9月宴客，決定在交往紀念日、西洋情人節當天辦理結婚登記。

46歲的張繼元與33歲的伊莉禎原先是同事，經同事撮合而擦出愛的火花，由於13歲的差距一度受阻，經過長時間的努力，張先生用誠意打動未來的岳父岳母。交往7年的小倆口都很愛拍照，調查後最喜歡桃園戶政的結婚拍照背板，於是選定桃園戶政辦理登記，在親友團的陪同下，完成完成終身大事，在喜氣洋洋的拍照區開心合影。

47歲徐碧英原本是40歲張晉耀的髮型設計師，張先生對美麗幽默的徐小姐一見傾心，展開追求，相差7歲的姊弟戀相當甜蜜，交往10年不曾吵架，張先生會在特別的日子設計尋寶遊戲，在家裡各處藏小禮物，讓林小姐依線索尋寶，驚喜又浪漫。2人原居住在高雄，因張先生工作轉往龜山工業區，去年5月在桃園置產，愛情長跑多年，決定在情人節這天辦理結婚登記。

桃園區共有94對新人結為連理，居全桃園之冠。(蔡依珍攝)

民政局長劉思遠表示，桃園市生育率雖為六都之首，但也面臨少子女化問題，市長張善政提出6項婦幼政策正逐步推動中，除加碼生育津貼，鼓勵生第二胎、第三胎，也訂定產前產後完整照護政策，希望營造友善的育兒環境，讓年輕人無後顧之憂，願意在桃園孕育下一代。相信景福宮加持過的「註生娘娘助孕皮革鑰匙圈」，必能保佑新人達成所願。

桃園區戶政事務所精心準備民政局提供的註生娘娘助孕鑰匙圈和愛戀可可流心蛋糕兌換券。(蔡依珍攝)

景福宮主委簡征潭表示，景福宮是在地人口中的「大廟」，主祀神明為開漳聖王，配祀的註生娘娘亦非常靈驗，景福宮也希望為現在少子化的現象盡一份心力，「景福」就是「大福」，有很大福氣之意，希望將大大的福氣送給新人，並祝早生貴子，一生平安。