民進黨台北市議員王世堅日前透露正考慮角逐2024立委，前立委郭正亮看好出戰中正萬華選區「勝率最高」，但又傳出台北市前副市長黃珊珊也可能挑戰中正萬華。王世堅今(14日)強調他跟黃珊珊是好朋友，不能好朋友為了選舉對戰，若黃珊珊要參選2024中正萬華立委他就不參選。黃珊珊傍晚則在臉書回應，已經打電話給王世堅，告訴他可以放心選中正萬華。她還透露明(15日)起將開全新直播節目，似為2024參選暖身。

王世堅今天說，假如是黃珊珊來參選中正萬華2024立委，「我就不參選啦！」黃珊珊是他的好朋友，怎麼可能說跟好朋友在同選區面對面打選戰。黃珊珊傍晚則在臉書表示，「謝謝世堅兄，我已經打電話給他，告訴他可以放心選中正萬華，也謝謝他回我一句：『好朋友永遠都是好朋友！』」

在此回應稍早，黃珊珊也在臉書發文表示，作為政治人物，已經很習慣每天被問到選舉相關的議題，要選什麼、去哪裡選、該怎麼贏、給對手的評價⋯儘管這些問題時常沒有答案，但媒體和名嘴依舊可以從字裡行間找到潛台詞，發表屬於他們的解讀。彷彿從政的宿命，就是參加一場沒有終點的馬拉松，只能不斷往前跑，獎盃「只能」是權位，而我們的社會，在媒體的框架設定下，對選舉的想像，就剩下賽馬式的權力競逐。

黃珊珊表示，在點閱率的需求下，「怒嗆」、「痛批」、「打臉」⋯這些情緒性的用語被創造出來——儘管我們往往都是心平氣和的在說話，儘管我們往往沒有那麼生氣。這些政治算計已經佔滿我們的眼球，那些攸關於作為一個「人類」生存的議題，我們從來沒有花時間討論，更不願意面對。

黃珊珊強調，許多人在乎政府超徵的6千元什麼時候要發放，不會知道勞保破產，對於勞動階級以及下一代的負擔有多嚴重；許多人考量便利希望能在街道增設垃圾桶，但不會知道隨著疫情改變消費模式，網購延伸的廢棄物急速增加，垃圾處理將會成為未來人類的危機。她認為，政治人物在這場賽局中，更應該思考自己的社會責任。如今她停下來，不是休息，而是看清楚這些問題的本質，如何從治理的角度，從大眾的視角，找到這些問題的解決方案。

「每個禮拜三的直播維持了將近一年，政治的問題，我回答的夠多了！」黃珊珊宣告，現在她希望花更多時間，來跟大家聊聊這些，我們必須共同面對的「未來」，應該是什麼模樣。黃表示，《我就問！黃珊珊》，2/15起，每週三晚間九點，鎖定她的臉書與Youtube頻道，歡迎大家上線來問！