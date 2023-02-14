國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用，聲寶總裁陳盛沺預告將在總部對面規畫開發超過4萬坪的物流園區，由製造業拓展為服務業。桃園市長張善政說，桃園是物流重鎮、國門之都，鄰近機場與高速公路，相信聲寶落腳桃園將帶來雙贏，未來也會持續協助，讓企業把桃園當自己的家。

國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用，桃園市長張善政等人出席剪綵。（蔡依珍攝）

張善政說，聲寶集團是國內家電龍頭，產品物美價廉，樂見選擇桃園設立總部基地，未來還會進駐瑞智精密、東源物流等子公司，強調桃園是物流重鎮、國門之都，鄰近機場與高速公路，相信落腳桃園將帶來雙贏的局面。

國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用，桃園市長張善政等人出席剪綵。（蔡依珍攝）

張善政也提到，桃園過去幾年是經濟部「投資台灣三大方案」的亮點，共獲投資約3760億元，占全部投資金額近20％、全台第一，市府將持續協助桃園產業在人才、投資等方面茁壯與國際化，並在更多層面與產學界合作，讓企業把桃園當作自己的家。

國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用。（蔡依珍攝）

聲寶總裁陳盛沺說，聲寶集團1936年創立、1970年上市，過去分公司分散各地，期許總部首次成立後，藉由集合辦公的模式，讓高級管理人員更頻繁交換意見、強化決策效能，他也提到總部成立只是起點，未來總部對面的工廠也將規畫開發為超過4萬坪的物流園區，並由製造業拓展為服務業。

國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用。（蔡依珍攝）

經濟部次長曾文生則感謝聲寶集團近年大力支持中央政策，尤其在「班班有冷氣」政策上當供應商，提供高品質冷氣機，讓學童在夏天都能舒適地學習。

國內家電龍頭聲寶集團總部基地14日落成啟用。（蔡依珍攝）

聲寶集團位於林口工四工業區的企業營運總部大樓投入金額近5億元，占地1600餘坪，1樓設有最新家電的商品展示中心，其他樓層則分別由聲寶、瑞智、東源等各公司共同使用。