2023年台灣的遊戲活動也是陸續開展，發行、代理商傑仕登就將集結旗下發行、代理遊戲，於3月18日至3月19日期間，在台北松山文創園區1、2、3號倉庫，舉辦「傑仕登電玩嘉年華」展覽活動，現場將展出眾多CAPCOM、Spike Chunsoft等各家遊戲廠商的最新作品，玩家更能免費入場試玩超過50台以上的遊戲體驗機台，千萬不能錯過。

「傑仕登電玩嘉年華」將於現場展出未上市的《快打旋風6》，將提供PS5中文版試玩。（傑仕登提供）

「傑仕登電玩嘉年華」將在現場展出眾多CAPCOM、Spike Chunsoft等各家遊戲廠商的最新作品，並提供超過50台以上的遊戲體驗機台供玩家試玩，當中包括《快打旋風6》、《洛克人 EXE 合集》等眾所期待的未上市新作，還有由《槍彈辯駁》團隊再次集結製作，預定 2023 年春季推出的 Nintendo Switch 黑暗奇幻推理動作遊戲《超偵探事件簿 霧雨謎宮》，也將現身於現場展示全新內容。

「傑仕登電玩嘉年華」將於現場首度於台灣展出未上市的《洛克人 EXE 合集》，包括PS4、Nintendo Switch 中文版試玩。（傑仕登提供）

另外先前於日本各地巡迴展覽，廣受《魔物獵人》系列粉絲喜愛的1:1獵人系列武器裝備以及展示模型、原畫等寶貴資料，也將特別空運來台進行展出，更邀請了神秘嘉賓參與舞台活動，與玩家朋友相見歡，同時還為各位廣大的乙女遊戲玩家，準備了「乙女遊戲專區」，讓大家可以於現場各式的特製造景中，創造許許多多美好回憶，另外更設置了「寶可夢主題區」，不但可以體驗系列最新作《寶可夢朱／紫》外，還有眾多大型氣球展示物、造景以及皮卡丘也將與大家見面，更能在寶可夢快閃店中選購全新的商品，粉絲們記得把握機會。