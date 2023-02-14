星宇航空選擇美國洛杉磯作為首個北美航點，4月26日起以全新Airbus廣體客機A350執飛，開航初期每周5班，6月份起增班為每日飛航，今日下午4時起開放訂位。許多航迷關注的頭等艙，首航班4個座位各要價44萬元，開賣至今只剩1個位子。

星宇航空開航台北－洛杉磯，首航班頭等艙每個座位要價44萬元，旅客仍相當捧場。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

台北－洛杉磯航線訂於4月26日開航，自今日起開放訂位，星宇航空選擇亞裔人口最多的洛杉磯作為北美首個航點，全新A350共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期一周5班，並將於6月份起增班為每日飛航。

根據星宇官網訂票資訊，4月26日去程、4月29日回程的機票，頭等艙44萬3019元、商務艙15萬2019元、豪經艙6萬7435元、經濟艙4萬3088元。星宇證實，首航班頭等艙開賣1小時後，4個座位一度賣光，但目前看仍有1位，可能是旅客改了班機時間。

星宇航空執行長翟健華表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規劃的重大目標，台北及洛杉磯之往返旅客位居美洲之最，而洛杉磯也是全美人口第2大城市，因此列為開闢北美航點首選。星宇未來會繼續開闢其他美洲航點，為旅客帶來便利、舒適的長程航線精品服務。

星宇為讓頭等艙旅客感受賓至如歸的服務，設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。自洛杉磯機場啟程的旅客，則可享受PS VIP私人航廈服務，旅客於獨立的航廈辦理報到、行李託運及安檢流程，並擁有私人套房盡享最奢華的休息空間，並提供專車接送旅客由獨立航廈前往航機登機。

頭等艙旅客登機後，可享用曾獲多項國際殊榮的畬室巧克力作為迎賓點心，而頭等艙專屬Minibar備有來自北歐的VOSS礦泉水、OREZZA氣泡礦泉水及各式軟性飲品供旅客隨時自由享用。

星宇航空頭等艙餐點準備16盎司美國頂級肋眼牛排。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

機上餐飲則準備了à la carte單點菜單，讓旅客隨心所欲的搭配餐點組合，並供應來自台灣魚之鄉的「頂級魚子醬」作為開胃小點。主餐部分，提供米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有比臉還大的16盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理。

星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。星宇航空機隊並持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、4架A330neo及2架A350，目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，機隊數預計於2025年前達到39架。