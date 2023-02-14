2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。日前國民黨政策會副執行長李永萍就認為，國民黨的最強強棒就是新北市長侯友宜，而今（14）日《ETtoday東森新媒體》就公佈了最新的民調指出，從去年12月的相關民調數據指出，有49.3%新北市民支持侯友宜參選2024，且其施政滿意度也已高達73%。

根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，《ETtoday東森新媒體》在2022年10月、12月都進行過民意調查，對於侯友宜參選2024總統，以及其在新北市的施政滿意結果顯示，還在競選市長連任期間的侯友宜，新北市施政滿意度為68.7%。而在九合一大選擊敗民進黨林佳龍之後，該機構也針對新北20歲以上民眾，以「手機簡訊」進行「2024總統人選調查」，結果顯示，在新北市民心中：有49.3%支持侯友宜參選2024，其中包含了非常支持26.0%，加上有點支持23.3%的民眾；有37.9%不支持侯友宜參選2024，其中包含了非常不支持25.2%，加上有點不支持12.7%的民眾，另有12.8%民眾不知道／沒意見。

最後該數據經交叉分析後可以看到，在滿意侯友宜施政表現的民眾中，有60.4%支持侯友宜參選2024總統；至於施政滿意度方面，有73.0%民眾感到滿意，其中包括了非常滿意29.1%，加上還算滿意43.9%的民眾；而19.4%民眾感到不滿意，其中包括非常不滿意6.1%，加上不太滿意13.3%的民眾，另有7.6%民眾不知道／沒意見。