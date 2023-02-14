2023台灣燈會吸引眾多人潮，台北市衛生局為了維護賞燈品質，從5日開始於4大展區及周邊共13處禁菸場所每日發送3萬則簡訊，提醒民眾勿在展區內吸菸。截至昨日為止，總共勸阻342人，16人挨罰2000元至1萬元罰鍰。

近期不少逛燈會的民眾收到寫著「請勿於展區內吸菸（含電子煙、加熱菸），共同營造健康優質的賞燈環境，台北市政府衛生局關心您」簡訊，健康管理科長林夢蕙說明，從5日開始每日晚間6時至9時，只要民眾經過國父紀念館、松山文創園區、台北市政府大樓周邊等13處禁菸場所，將可能收到該宣導簡訊。

她指出，為了達到更好宣導效果，衛生局選擇在人潮較多的晚間6時至9時發簡訊，不過，由於電信業者是依照手機訊號位置隨機發送簡訊，難免有人重複收到簡訊。

至於有民眾質疑吸菸簡訊發給未吸菸者恐難達到防制菸害效果，林夢蕙表示，廣發簡訊用意在於宣導，希望接收到簡訊的人，也可以提醒周遭吸菸親友避免在燈會周邊禁菸區吸菸。

林夢蕙表示，除了簡訊宣導，衛生局與環保局、公園處等單位也會派員到現場稽查勸阻，警方若發現違規者，可移交給衛生局處理。截至昨日為止，總共85人次稽查，勸阻342人，違規者16人，依法開罰2000元至1萬元罰鍰。

衛生局說明，燈會禁菸場所總共13處，包含國父紀念館、光復國小周邊、松山文創園區、市政大樓周邊、香堤廣場、市府轉運站周邊、四四南村、信義廣場、松山車站、艋舺公園、瑠公公園、敦仁公園及延吉公園。

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