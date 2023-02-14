台灣時間2月6日（一）上午9時17分左右，土耳其與敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）發生世紀強震，根據最新的官方數據，土耳其有超過31600人死亡，而敘利亞的死亡人數超過3600人。土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）14日（二）在發給正於阿拉伯聯合酋長國，杜拜舉行世界政府峰會（World Government Summit）的影片中表示，土耳其感謝所有國家為強震後的搜救和救援工作提供協助。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）14日報導，艾爾多安表示自強烈地震發生至今，各小組已從地震廢墟中拯救出8000多名倖存者。並表示，「在地震中受傷的8.1萬人中，已經有很多人平安出院。」

「我想再次感謝所有友好的姐妹國家，它們日以繼夜為我們的國家籌集援助，用它們的團隊支持我們的搜救工作，並在祈禱中不忘我們」埃爾多安補充說。

「土耳其不僅在歷史上而且在人類歷史上面臨著『最大的自然災害』之一，它將永遠不會忘記你們在這個黑暗的日子里表現出的友誼。」

他強調，這次地震災難「再次顯示了國際團結的重要性」，因為土耳其已經收到了來自100多個國家的支持和慰問信息，包括主辦這次峰會的阿拉伯聯合酋長國。這場震災還襲擊了幾個國家，在敘利亞北部造成了廣泛的破壞。