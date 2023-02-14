皇將股票自2/15暫停交易 19:442023/02/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心14日表示，皇將科技公司（4744）上櫃有價證券自2月15日起暫停交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 皇將科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告前揭公司上櫃有價證券自2月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易 宏碁資訊自2/15起得為融資券交易 晶呈科技1／31起得為融資融券交易 櫃買中心ETF及ETN好禮獎不完 #皇將 #暫停交易 #科技公司 #股票自 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上櫃公司110年度董監酬金實支情形1/31資訊觀測站揭露 13:142023/01/30 財經 櫃買中心2/13將審議雄順公司上櫃案 17:042023/02/08 財經 櫃買射四箭 助企業永續轉型 04:102023/01/16 證券．權證 櫃買中心2/16將審議鏵友益公司上櫃案 16:252023/02/13 財經 ETF外幣交易櫃檯買賣 有影 04:102023/02/06 證券．權證 昇銳聰泰 今恢復原融資比率 04:102023/02/13 證券．權證 ETF、ETN活動 櫃買好禮獎不完 04:102023/02/02 證券．權證 10家越南台商 組團訪櫃買中心 04:102023/01/19 產業特刊 量粒生化科技投身公益 全台跑透透關懷乳癌防治 16:492023/01/20 寶島 櫃買中心13日將審議雄順公司上櫃案 12:202023/02/13 財經 金融科技停看聽－如何養成世界級金融科技公司 04:102023/02/13 專題周報 櫃買市場投資人講座 3月強勢登場 18:472023/02/13 財經 櫃買中心1/31審議聯寶上櫃案 17:032023/01/16 財經 駿熠電 遭處違約金10萬 04:102023/02/02 證券．權證 《櫃買市場》晶呈科技31日起開放融資券交易 07:582023/01/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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