皇將科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告前揭公司上櫃有價證券自2月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易

宏碁資訊自2/15起得為融資券交易
晶呈科技1／31起得為融資融券交易
櫃買中心ETF及ETN好禮獎不完
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