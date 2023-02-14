台彩大樂透頭獎連6槓，本期（2/14）頭獎上看2億。本期大樂透（第112000025期）獎號開出，30、31、23、11、22、49，由小到大為11、22、23、30、31、49。特別號14。

（實際獎號、詳細派彩公告，仍需以台彩官網公佈為主）

來終結6連槓！頭獎5.1億威力彩開獎 中了翻轉人生
威力彩連六槓！下期頭獎衝5.1億獎金 拚翻身還有機會
快來對獎！威力彩頭獎飆5.7億　出現這「7碼」財富自由
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