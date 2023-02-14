情人節拚手氣！大樂透頭獎飆2億 對獎中了環遊世界 20:552023/02/14 中時新聞網 于川 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本期大樂透適逢情人節，頭獎上看兩億。（圖／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩大樂透頭獎連6槓，本期（2/14）頭獎上看2億。本期大樂透（第112000025期）獎號開出，30、31、23、11、22、49，由小到大為11、22、23、30、31、49。特別號14。 （實際獎號、詳細派彩公告，仍需以台彩官網公佈為主） 來終結6連槓！頭獎5.1億威力彩開獎 中了翻轉人生 威力彩連六槓！下期頭獎衝5.1億獎金 拚翻身還有機會 快來對獎！威力彩頭獎飆5.7億 出現這「7碼」財富自由 #台彩 #獎號 #頭獎 #2億 #威力彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神爺不想走！大樂透4連槓 下期頭獎上看1.2億 22:152023/02/05 財經 補班超憂鬱？頭獎1億大樂透獎號開出 中了不用上班 20:352023/02/04 財經 下周繼續拚！威力彩連7槓 頭獎飆上5.7億 22:052023/02/09 財經 還有機會！大樂透頭獎連5槓 1.48億獎金累入下期 22:142023/02/07 財經 威力彩頭獎飆4.6億 對中「這7碼」立刻成億萬富翁 20:532023/02/06 財經 氣質女星富商老公驚爆詐騙44億！當年閃嫁擁毫宅現況曝光 10:232023/02/08 娛樂 威力彩飆5.1億 開運法一次看 4生肖財運旺 10:152023/02/09 運勢 《證交所》外資上周轉觀望 小幅賣超2億元 14:382023/02/13 財經 兔年換房就靠它！大樂透頭獎1.5億獎號出爐 20:542023/02/07 財經 是你嗎？頭獎1.3億加碼大樂透號碼開出 翻身就靠它 20:412023/02/05 財經 還有機會！威力彩連8槓 下期頭獎上看6.5億 22:132023/02/13 財經 台灣人愛心撐土耳其 震災專案捐款突破2億元 13:592023/02/11 生活 獨》前北縣局長莊育焜收賄2億 前妻洗錢415萬美金逃美25年「不起訴」 10:042023/02/08 社會 萬華50年回收場老闆身家2億擁6房開名車 居民：關門要放炮慶祝 08:302023/02/13 社會 威力彩上衝5.1億 4星座中獎機率高 2時間最好運 12:072023/02/09 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。