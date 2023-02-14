男子組「綠色神盾」松山高中，14日在高三後衛柯舜凱光上半場三分球就5投全中並投進24分幫助下，帶著30分領先進入下半場，終場94比61大勝泰山高中，松山8強階段3連勝。

松山高中進入8強準決賽目前3場比賽平均勝分29.7，前兩戰看「小黑」林現惟、黃上銘及曾睦軒發揮，第3戰換柯舜凱跳出來，教頭黃萬隆指出，這也代表球員必須學習如何更穩定發揮，至於柯舜凱，高一就有讓他報到名，「小柯具備爆發力、跳投能力，防守也不錯，是他可以高一就拿到HBL球衣的優點，這三年也培養他加強控球能力，希望他以學長丁聖儒為模板，學習小個子球員如何在球場生存，甚至挑戰美國及職籃殿堂。」

柯舜凱來自高雄桃源區布農族，家族接觸運動的其他成員主要是跆拳道或棒球，但他國小就愛上籃球，很早就專注在籃球，也不像其他多數布農族人去嘗試舉重，他也透露，8強賽前一周自己感染諾羅病毒，只能「隔離」自主訓練，投籃練了不少，體重也大概瘦2、3公斤，「自己和球隊分開練的時候，靠小隊學弟幫忙撿球，球都要好好消毒。瘦了一點跑起來感覺是更輕盈，但沒刻意追求分數，就是盡力把握每一球，隊友有好機會時，我也很樂意分享球。」

柯舜凱表示，印象是自己在正式聯賽第一次單場得分達30大關，而球隊自從106學年2連霸後，已經4季無緣4強，照球隊目前狀況，很有機會挑戰重返4強，柯舜凱說：「但教練也有提醒大家不要太緊張，先做好該做的事。」

這場「雙山會」，泰山出賽12人11人有得分紀錄，可惜僅劉宥儇13分上雙，李垣宏9分居次。