農委會表示，未來持續密切掌握產銷動態，並持續協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度補足各行銷通路需求，兼顧農民收益與消費者權益。

農委會說明，目前雞蛋日產量約11.4萬箱，農曆春節期間蛋農依往例進行雞群生產調整，淘汰及換羽數量增加，致雞蛋供應量減少，於2月12日由蛋農及蛋商代表組成之「雞蛋評議價格督導委員會」透過相關協商機制進行資訊研判，雞蛋批發價調漲為52元/台斤，以反映市場供需狀況，該會尊重市場機制。

農委會表示，全球極端氣候及禽流感疫情嚴峻影響，造成許多國家均面臨缺蛋及高蛋價處境，今年一月美國及日本雞蛋零售價格為每顆7.3元／顆及5.77元／顆，跟去年一月同期相比，漲幅分別達145.8％和56.4％，我國今年一月雞蛋每顆5.28元，跟去年同期相比漲幅為15.3％，相較美國和日本波動較小。

農委會補充，此波蛋價批發價格每顆調漲0.2元，漲幅約4％，尚屬相對穩定合理，目前產地價與批發價二者之價差為9.5元／台斤，其中3元為大運輸之費用，因此實際價差約6.5元／台斤，扣除耗損、人力成本等其利潤尚稱合理。

農委會再次說明，如有囤積或哄抬物價之行為，將請公平交易委員會或消費者保護委員會查辦。

農委會強調，將密切監控雞蛋產銷供需動態資訊，除透過現有庫存雞蛋進行調配外，持續調度加工原料蛋並協調蛋商加強橫向調度，務必滿足國人雞蛋需求。此外，持續評估大宗飼料原料5％營業稅減免延長，降低生產成本，提升蛋農生產意願，並透過?性經濟家禽產業轉型升級計畫，協助傳統開放式雞舍改建為非開放式或密閉水濂式環控雞舍，從根本提升禽場生物安全及抗逆境能力以確保蛋農收益並兼顧消費者權益！