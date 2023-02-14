響應聯合國「世界母語日」，新北市立圖書館自19日起推出一系列閩、客、原民等本土語言閱讀活動，包括原住民VR 歌舞劇、原民繪本講堂、族語文化市集、部落文化走讀、唱客音樂繪、客家擂茶體驗、𨑨迌講古唸歌詩學台語、主題書展等，邀民眾感受母語豐富的多元內涵。

新北市立圖書館推出一系列閩、客、原民等本土語言閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

2月21日為「世界母語日」，新北市圖規畫從2月19日起至4月底止，在總館、新莊西盛分館、新店分館、林口分館、板橋江子翠分館、汐止分館、三重東區分館、青少年分館及金山分館推出閩南語、客語、原住民語3種本土語言的閱讀活動。

原住民語有沈浸式音樂結合虛擬實境的原住民VR 歌舞劇《Oli 邊境》體驗、族語文化市集、原民工藝手作、部落文化走讀之旅等；客語有客家擂茶體驗、客語繪本故事及桌遊體驗、唱客音樂會；閩南語則有𨑨迌講古唸歌詩、繪本童謠學台語、新住民逗陣學台語讀書會、以及主題書展等，讓民眾在參與過程中增進對母語認識，也鼓勵父母於日常生活中多陪伴孩童說母語。

新北市圖館長王錦華表示，台灣是多元族群社會，希望透過不同族群語言的學習，讓大家可以認識台灣文化的多樣性，學習尊重、包容不同族群文化。「世界母語日」各項活動即日起免費開放報名，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。