攸關晉級之戰，大同高中14日靠著3局上5分奠定勝基，最終以6比0擊敗崇義高中，在111學年度高中木棒聯賽贏得勝利，首度挺進第二階段。

前面兩局雙方在分數上都無法有所突破，直到3局大同開啟了一波攻勢，包含楊陳柏丞、賴永仁、唐飛、翁瑀和林萬裕的5支安打，以及保送、失誤，一口氣進帳5分大局，一路領先的大同，在7局再下一城。反觀崇義一路遭受大同投手的壓制，整場只敲出1支安打遭到完封。

今天大同先發投手張承恩主投5局、無安打，並投出6次三振，陳德懋後援2局僅被敲1支安打，送出4次三振，兩人合力封鎖崇義打線。大同總教練蘇建榮表示，張承恩表定在這場先發登板，雖然前面2局不是那麼穩定，但後來有即時回穩，表現算是中規中矩。

張承恩在第2局投出2個觸身保送，蘇建榮說：「賽前牛棚時，發現他在指叉球的掌握度不是很理想，希望他以滑球來搶好球數或對決，結果上場還是投出了指叉球，還丟到了人。」張承恩自己則說，

他指叉球的放球點還需要加強，撇除觸身球，對於今天自己的表現感到相當滿意。

蘇建榮幾天前也提到，有機會遇到崇義投手鄭浩瑋，果不其然今天對決到，鄭浩瑋在控球上有狀況，因此提醒選手先纏鬥，多看幾顆球並消耗他的用球數，「可能是幸運之神降臨，所以在第3局才打得那麼好，這應該是我帶隊以來，他們打最好的一次。」

大同確定晉級第二階段，是木棒聯賽自更改為四階段賽制以來最佳成績，蘇建榮直呼，選手好表現真的很出乎意料，「畢竟投手的戰力不是那麼好，還能有辦法與其他隊伍抗衡，已經很滿意了，第二階段會再繼續好好加油。」