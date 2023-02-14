佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式，弟子發現無數顆舍利子。不過也有人質疑舍利子的真實性。（佛光山提供／林瑞益高雄傳真）

佛光山星雲法師圓寂後，昨（13）日被送往台南大仙寺火化，佛光山證實其留有大量圓潤潔白的舍利子。不過知名佛教學者、台北城市科大榮譽教授江燦騰今日表示，一般人火化後也可能出現舍利子，通常超過攝氏500度的長時間燃燒後，骨骸就會化成灰，而大仙寺的火化溫度較低，可能因此才留有舍利子。

星雲法師2月5日圓寂，享耆壽97歲。佛光山昨日於台南大仙寺為其舉行荼毘儀式後證實，出現許多清淨白皙如珍珠般大小的圓形結晶舍利子，按佛教觀念來說，舍利形成原因，不是生理因素，也非食物結晶，而是日積月累長年修持的成果。

根據《ETtoday新聞雲》報導，江燦騰表示，舍利子是人骨高溫燃燒後剩餘的骨骸，就算是一般人也有機會出現，但若在攝氏500度以上的高溫火化，時間一長骨頭全部燒成灰，通常在北市殯儀館火化後不會出現舍利子，而台南大仙寺火化溫度較低，產生舍利子的機率也比較高。

而江燦騰也於個人臉書發文，星雲火化後居然出現一堆小舍利，「看來就如珍珠製造廠出品的大小晶圓的舍利，各位你們相信其中沒有大量造假？台灣多年來寺院常出售化工原料製造的假西藏天珠、假佛教舍利，所以我只能哈哈哈而已」。同時他也曬出知名高僧「廣欽和尚」火化後的照片，其舍利子大多為片狀。

事實上，今日下午就有網路謠傳，星雲法師的舍利子為大陸淘寶賣的礦石，還貼出照片對比。佛光山也火速回應，希望媒體求證網傳的「淘寶貨」是由哪家公司製造，及真實的網路連結究竟為何？強調星雲法師的舍利子照片「真實無誤」，皆有保留原始檔案。