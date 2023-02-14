新北21歲王姓男子由於日前與家人發生爭執口角，蘆洲警方到場處理時對他印象頗深，結果之後王男因缺錢吸毒竟把自己的銀行戶頭轉賣，害得自己背上詐欺罪嫌遭通緝；蘆洲警方發現之前處理過的家庭糾紛王男也涉入其中，因此研判他可能會出現在五股的女友家附近，前去探查後果然發現王男，同時還在他身上發現藏有毒品，當場逮捕法辦。

據了解，王男日前因與女友發生感情糾紛，為此在蘆洲的家中與媽媽大吵一架，當時蘆洲警方獲報後前往處理，依規定通報高風險家庭後，王男仍憤而離家前往三重租屋另居他處，並時常在深夜前往五股找朋友廝混。

之後王男因缺錢吸毒，竟將自己的銀行帳戶轉賣給不法人士，結果導致自己涉嫌洗錢防制法遭移送地檢，但地檢要通知王男時，他卻已負氣離家多日未歸，對自己遭到通緝渾然不知，之後蘆洲警方得知王男遭通緝後，發現日前處理過他的家庭糾紛案，因此對王男展開追緝

由於王男多在深夜於五股徘徊，因此蘆洲警方也加強在夜間巡邏，果然在13日凌晨1時許逮到王男，並在他身上發現總毛重約17.13公克重的第三級毒品卡西酮咖啡包6包，當場被逮捕，全案依全案依洗錢防制法通緝、毒品罪嫌移送新北地檢偵辦。

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