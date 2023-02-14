中國在2022年底正式建成了天宮號太空站後，今年太空站很可能還會多一個大型望遠鏡，即中國自行研發的CSST大型巡天太空望遠鏡。它具有哈伯太空望遠鏡300倍的視野，將與天宮並軌飛行，預計今年發射。

陸媒《快科技》引述最新版的《中國航天白皮書》指出，在天宮空間站全面建成以後，中國將適時啟動CSST發射與部署工作，開展更加廣泛的天文調查。中國載人航太工程辦公室對外表示，中國首個大型巡天空間望遠鏡計劃於2023年發射，開展廣域巡天觀測，將在宇宙結構形成和演化、暗物質和暗能量、系外行星與太陽系天體等方面開展前沿科學研究。

CSST望遠鏡的發射時間之前的說法是2024年前後，最近大陸官媒表示，預計今年就可以發射，不過沒有說明具體時間，有可能是年底。

報導說，中國的CSST望遠鏡的鏡片口徑為2米，略小於哈伯望遠鏡的約2.4米。但是其視場約是哈伯望遠鏡的300倍，可以比較快地完成大範圍宇宙觀測。

此外，CSST以天宮太空站為太空母港，平時觀測時遠離空間站並與其共軌獨立飛行，在需要補給或者維修升級時，主動與天宮交會對接，停靠太空母港。