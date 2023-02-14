行政院擬在週四(16日)拍板房貸補貼方案，並以疫後特別預算支應，但立法院法制局13日報告卻稱「法源依據尚待釐清」，在野黨立委今(14日)痛斥內政部視程序於無物，將立院「當塑膠」。媒體人黃揚明指出，大可以冠冕堂皇拿出《住宅法》第5條第4項提到「推動住宅計畫得結合住宅補貼」，引用尚未立法完成的《疫後強化經濟特別條例》草案稱是法源依據，堪比獨裁國家。直批內政部不要動不動就亂搬法源，貽笑大方。

「陳建仁內閣竟不知依法行政！」黃揚明今(14日)在臉書發文痛批，總統蔡英文元旦談話中特別提及：「住的部分，我們會擴大租屋者的租金津貼，也針對受到升息影響比較大的房貸族，規劃給予補貼，減輕支出的壓力。」因此，行政院會星期四（16日）將討論新任內政部長林右昌上任後研擬的「住宅三箭」，其中就包括總統念茲在茲的「房貸補貼」。

黃揚明強調，且不論林右昌寧可逆蔡總統原文就稱是「規劃給予補貼」，堅稱「這不是『補貼』，是『支持』。」光是當立法院法制局提出報告提醒：「內政部擬推出房貸定額補貼免申請的政策，其法源依據為何，尚待釐清。」內政部營建署竟敢大言不慚地搬出還沒經過立法院三讀的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》第3條第2款「減輕居住負擔及提高居住品質」，就是我國憲政史上一大笑話。

黃揚明指出，要知道，內政部稱的《疫後強化經濟特別條例》立法院根本還沒完成立法程序，只能稱得上是「草案」。且2月10日立法院朝野黨團協商結論中已提及，要等2月21日（週二）才會針對行政院版及國民黨團版本進行處理。一個還沒三讀的法律草案，竟然成為內政部新聞稿中的「法源依據」，而行政院院會也打算在立法院三讀前，就要討論房貸補助政策並拍板，這已經不只是執政傲慢，簡直是完全執政，完全亂政！

黃揚明質疑，補貼房貸族利息，是否符合公平正義是可以討論的，但是行政部門連立法院三讀時程都不願意等候，就直接引用尚未立法完畢、正式公告的草案內容稱是「法源依據」，這堪比獨裁國家，一切都是黨說了算！

「在這邊給內政部一個良心建議。」黃揚明直言，下次提到「法源依據」，大可以冠冕堂皇地拿出《住宅法》中的第5條第4項：「主管機關為推動住宅計畫，得結合公有土地資源、都市計畫、土地開發、都市更新、融資貸款、住宅補貼或其他策略辦理。」不要動不動就亂搬法源，貽笑大方！陳建仁內閣若有良知，也請等待立法院三讀特別條例後，下週四院會再將這個變相鼓勵炒房的房貸補貼政策定案。