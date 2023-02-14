女星陳怡蓉6年前嫁給醫美集團CEO薛博仁，生下1名寶貝女兒後，已多年沒有拍戲，但她仍常在社群分享家庭生活，14日正值西洋情人節，陳怡蓉到醫院準備動眼睛手術，老公一路貼心陪伴，她感動之餘，趁機索討禮物，想不到，聽完老公的一句話，讓她超傻眼感嘆：「牛牽到哪裡都是牛」。

陳怡蓉14日在臉書表示，一早準備眼睛開刀，填資料才發現當天是情人節，如今她已是一位孩子的媽，內心想法更為成熟：「小時候對於一些節日總是會糾結一些形式上的舉動，現在長大了也了解愛是來自心臟不是口腔」，更感激醫師老公在重要時刻現身：「內心覺得溫暖，雖然說不出好聽話，卻一直陪伴著我」。

接著，陳怡蓉好奇問：「今天你打算送我什麼啊？」想不到，老公愣了一下，僅說了一句：「呃…送妳回娘家？」令陳怡蓉開玩笑說：「牛牽到哪裡都是牛」，她深知這就是老公的性格，並在Hashtag高調放閃寫下：「陪伴比驚喜長久，不免俗的今晚要探討一下生命的起源了」，並祝所有網友：「情人節快樂」。

陳怡蓉曬出和老公的牽手照，畫面超閃。(圖/陳怡蓉 FB)

貼文一出，女星羅美玲頗有共鳴寫下：「哈哈哈哈哈，我老公也是，一模模一樣樣說送妳回娘家」，網友們也紛紛回應：「笑死，但是又很溫暖的回答」、「直白是醫生的魅力」、「簡單的生活即是浪漫」、「幸好不是送妳離開千里之外」。