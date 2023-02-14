生命誠可貴，讓一下海闊天空呀！有駕駛行經國道1號雲林斗六242K時，行駛於中線遭後方拖板車「逼車」，且拖板車超過駕駛的車輛後，竟然直接在國道上演「甩尾」，瞬間噴出白煙；對此，臉書社團發文的原PO則表示「好恐怖哦，拖板車國道逼車甩尾。沒讓你切車道就要這麼氣哦，理智線那麼細！？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段34秒影片，從影片中可見，行駛在國道上的駕駛後方有輛拖板車緊緊跟隨，疑似有逼車行為，2車在超越1輛貨車後，該拖板車便打燈切右側道路，豈料，該拖車超越駕駛的車輛後，竟然輛起雙黃燈，並且，直接在駕駛面前上演「甩尾」，國道路面瞬間噴出白煙。

駕駛看完拖板車誇張的行徑後，問友人「他在幹嘛」，友人則回答「它在逼車啊」，而車內另一名女乘客疑似聞到因甩尾後噴出的白煙直呼「好臭喔！」；對此，原PO也在貼文寫下，這起糾紛發生在今(14)日上午8時30分，其地點在國道1號雲林斗六242K，而原PO也驚恐表示「好恐怖哦，拖板車國道逼車甩尾。沒讓你切車道就要這麼氣哦，理智線那麼細！？」。

影片一出，立刻引起網友質疑駕駛行駛在國到中線，是不是速度太慢，「真沒必要拿自己和家人的生命捍衛你一時的路權！加油！希望你行車平安！」、「路隊長總是很自以為是耶」、「中線是大車的超車道，沒有要超車請開到最外線，別佔用超車道」、「又一個腳麻不會踩油門的」、「生命誠可貴呀，讓一下海闊天空呀」。

不過另外有網友幫忙緩頰，「為什麼大家說他開中線開慢，都開110了還開慢？是有什麼問題」、「建議你直接檢舉就好，是非不分的留言就略過吧」、「看來這裡大部分XX兒都認為，只要對方違規，我就可以用逼車，就可以迫害對方的生命安全。」、「常常看連結(車)撞死人，真心建議遇到大車能閃就閃」。