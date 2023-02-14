公視時代生活劇《牛車來去》播出滿一個月，劇中三角關係的安心亞、米可白、楊子儀以及親友代表蔡昌憲選在14日情人節出席造勢活動，導演李岳峰準備滿月紅蛋與雞腿油飯慰勞演員也象徵祝福圓滿無缺。安心亞劇中當媽，先後與4個不同大小的嬰幼兒緊密相處，楊子儀看她滿會帶小孩就問她想生嗎，她說想生兒子，「覺得男孩很可愛，有個小孩滿好的！」

導演李岳峰準備滿月紅蛋與雞腿油飯慰勞演員安心亞、米可白、楊子儀及蔡昌憲。（粘耿豪攝）

安心亞飾演的「阿春」被借腹生子後，發現小孩已被抱走而情緒崩潰大哭，導演細心鋪陳她剛生產完沒餵奶就會溢乳畫面，為此劇組還做了假奶頭、戲服上有乳汁，安心亞說播出後她還問忠實觀眾的媽媽：「有看到奶頭嗎？」媽媽回「有啊」，她趕緊解釋：「假的！」導演李岳峰表示，這劇情只能點到為止，拍的時候不刻意形容，細心的人會看得到，特寫也不拍，只用中景拍攝，看得到就看得到，看不到就算了，因為女性生產後哺乳是每天要做的，沒有餵奶會溢奶，要拍得很像！」

米可白對劇中老公楊子儀有怒氣。（粘耿豪攝）

楊子儀劇中感情左右為難，與元配千佳以及借腹生子的阿春都有床戲演出，米可白坦言：「親密戲我真的有點沒辦法，現場拍攝時我都跟子儀說，等一下就靠你了，我都配合。」網友熱議「借腹生子」床戲相當激情，讓安心亞羞回：「因為還有千佳的想像畫面啦，是導演說要激情一點的啊！」楊子儀透露：「這是我第一次這麼緊張拍床戲，心亞在我心目中是女神，拍攝前我還擔心會不會尷尬，不好意思找她溝通，一上戲就任由導演擺佈了。」安心亞拍戲以來首次獻出床戲，她淡定表示：「拍之前有點小緊張，但拍攝時都很順利。」

安心亞、米可白、楊子儀劇中有三角關係。（粘耿豪攝）

米可白回憶拍攝發現楊子儀飾演的老公博文的畫冊裡有阿春那場戲，她坦言：「其實只拍了不到10分鐘，但我全身都在發抖，整個人感覺快要爆炸了，覺得千佳真的很委屈，心裡只想知道為什麼會發生在我身上。」楊子儀分享拍攝時不知道劇情後面的發展細節，「看到播出後才驚覺，博文去找阿春這件事其實滿過分的，雖然感情的萌芽無法抑制，但在那個年代還是得聽從父母的決定」。楊子儀也透露今年第一次回花蓮的祖墳掃墓，同輩子孫只有他出席，「看到每位親叔叔都日漸年邁，更能感受到長輩口提面命『傳承』的重要性。」

安心亞劇中也再度大飆哭戲，一場借腹生的兒子被抱走的畫面，將阿春痛徹心扉卻無能為力的苦境表露無遺，大批網友都跟著心酸不已，連角色身為「情敵」的米可白都表示：「我媽媽看完就一直說阿春好可憐！」安心亞表示：「其實劇中只要有少奶奶要來找阿春說話的戲，我都會很焦慮，一方面心疼她，另一方面我也是在犧牲自己；剛出生不久的兒子被抱走是錐心之痛，但阿春心裡又有一個聲音告訴自己，這本來就是一場交易，內心真的相當掙扎。」劇中弟弟蔡昌憲忍不住一直靠近姊姊的兒子並呢喃自己是「親舅舅」惹得千佳怒氣橫生，此舉受到網友頻點名：「阿發怎麼變那麼白目」，一旁米可白補充說：「對耶，我看網友都寫說討厭你！」反應快的蔡昌憲一秒角色上身：「我也討厭妳啊！」演員戲外的好交情逗樂全場。

劇中最大亮點是邀來金鐘、金馬、北影女配角林美秀特別演出負責推動阿春與博文好事的鄉下「大姨」，不僅悉心照料生活起居，連「床笫之事」都難不倒她，更成功以燒酒雞讓兩人卸下心防滾床「做人」，讓許多網友留言跪求「燒酒雞食譜」。楊子儀相當開心能跟國民媽媽合作，他表示：「在Action的當下，她就能讓我深信我是她從小帶大的，印象深刻的是美秀姐的每一句台詞在現場都有被導演修改，所以看她隨時都在背台詞，一個影后像學生認真準備考試一樣，很有趣。」安心亞更驚嘆：「美秀姐的詞幾乎佔了五頁吧，還可以講得這麼自然可愛，真的很厲害！曾經跟美秀姐合作過其他戲，這次也很感謝她給我的能量跟安全感，讓我在演懷胎生小孩的戲時，都能夠很投入。」

安心亞、蔡昌憲在《牛車來去》飾演姊弟。（粘耿豪攝）

上週收視高點之一的橋段是千佳的首飾遭竊，阿發（蔡昌憲飾）成為最大嫌疑人，陳家眾人各懷心思，令他百口莫辯，其實有看到真正小偷背影的千佳不但沒有替阿發辯解，反倒做出違背良心的舉動，激起網友爭相討論。戲外曾跟米可白一起主持過兒童節目的蔡昌憲表示：「上戲跟下戲差別最大的就是米米了，平常她就是比較天然呆一點，但現在角色卻開始要有點心機，完全沒有想到會有被她陷害的一天！」米可白則為角色心疼地說：「當初千佳被全家人逼著要借腹生子，妥協之後又要跟她搶孩子，她更是無法接受，拍攝當下我完全化身為千佳，要把所有可能傷害、搶走我孩子的人都趕走，其實千佳不是壞人，只是在那個時代中被逼到沒辦法生存下去的女性。」