看好疫情解封後的高端旅遊商機，元利建設正式宣布將與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，於2025年在台北信義區亮相台灣首家四季飯店（Four Seasons Hotel），並邀請普立茲獎得主Richard Rogers，與全球知名室內設計事務所Yabu Pushelberg，以「國際性、現代化、地標性」三個目標操刀設計，打造「城市中的天際烏托邦」頂級地標型飯店。而四季飯店團隊今（14日）也首次來台公開亮相。

元利建設總裁兼全聯董事長林敏雄表示，四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，也獲四季團隊認可，大家一拍即合，相信必定可提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店，目前規劃地上31層樓、約260間房間，包含各式特色餐廳，且頂樓還會有挑高設計，打造成天際空間。「我住過京都、上海、巴黎、倫敦等地的四季酒店，台灣應該可跟他們差不多，房價方面會有市場的平衡，價格不會特別高，房價一定有一個市場的機制。」

目前四季飯店正在興建中，占地1552坪，外觀設計找來曾操刀世界第一豪宅「英國倫敦海德公園一號」的普立茲獎建築大師Richard Rogers，採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感的地標建築；另規劃低度遮掩景觀電梯，預計將成為信義區最閃亮的新地標。