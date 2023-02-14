影帝梁朝偉現身了！他14日以私人行程名義，到松仁威秀泰坦廳觀看自己33年前演出的經典國片《悲情城市》4K數位修復版，除了梁朝偉，同片演員高捷、陳淑芳均出席。

電影放映前，主創團隊都上台致詞，包括梁朝偉，他害羞說：「我不太會講話。作為一個年輕演員，能夠跟侯導（侯孝賢）合作非常幸運，當時拍攝我們常常要去很遠，我們就會聊天，我會跟他說我對表演的看法，車程來回4小時，他很有耐心聽我講，他都一直說對，給我很多鼓勵，也是因為他，我愛上看文學小說，拍電影給我很多啟發，希望未來新生代的觀眾，能夠在大屏幕看到侯孝賢的電影。」

梁朝偉睽違10年來台。（圖／李承陽攝）

梁朝偉被拱站在C位超害羞。（圖／李承陽攝）

梁朝偉睽違10年來台，雖然不是公開的工作行程，但他仍相當親切，向大家揮手致意，臉上始終帶著笑容。他去年在釜山影展記者會上，就曾透露最想讓新一代觀眾欣賞的作品，就是《悲情城市》，可見這部作品在他心中的重要性。

而梁朝偉的多年好友同時也是該電影演員的高捷，近日也在臉書寫下「我也不知道偉仔14號《悲情城市》首映，會不會快閃出席…他最近真的很忙，bu…我期待和老友相聚吃飯」。