金曲歌后蔡健雅情人節14日宣布將第6度攻蛋，5月6、7日在台北小巨蛋舉辦「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」演唱會。她時隔2年開唱，這次2場演唱會不是返場，而是全新的出發、升級版的音樂饗宴，將有許多2.0的驚喜。

今日適逢西洋情人節，她送給大家夯曲〈讓浪漫作主〉，「不管是單身或有伴，做什麼都好，只要是從愛和疼愛為出發點，要對自己好一點」，並透露她情人節當天沒特別計畫，「簡單去上個瑜伽課，伸展舒緩身體。這就是我疼愛自己的方式。」

她上月歡慶48歲生日，與好友蔡依林、吳青峰、許茹芸等人慶祝，更收到同事們密謀的生日驚喜禮，她開心說：「連續三天切了三個蛋糕，吃得好飽，好撐喔，需要很多天消化。」並表示，生日願望都是身體健康，「雖聽起來很老套，但健康比任何東西都重要！沒有健康的身體，啥都幹不了」。

疫情至今3年多來，蔡健雅也感嘆愛貓一下就長大了，先前替貓女兒「Choupi」慶祝4歲生日，她形容女兒很怕陌生人、白天不給抱，但晚上熟睡時，愛貓就會跳上她身體，開始來回地蹭，每天打亂她的睡眠時間，她笑說：「這就是為人母甜蜜的負荷吧，很痛苦，但又捨不得不理她。」