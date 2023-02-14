屏東里港住家昨（13）晚疑因家庭糾紛引發失火，鄰居在網路發文稱，屋主父親當時在屋內遭活活燒死，而屋主不在家，該鄰居走出屋外才發現火勢。（翻攝自臉書臉書「爆料公社」）

屏東里港一戶住家昨（13）晚疑因家庭糾紛引發失火，目擊的鄰居在網路發文稱，屋主父親當時在屋內遭活活燒死，而屋主當下不在家，該鄰居走出屋外才發現火勢，2樓起火點還因存放炮竹導致火勢猛烈，大量火舌從窗戶竄出，現場還能聽見炮竹聲不斷響起，驚悚影片在網路曝光。

一名網友在臉書「爆料公社」發文，他昨（13）晚在走出住家外聞到濃濃塑膠味並發現濃煙，一查發現是鄰居家失火，原PO表示，事發後屋主才從外頭回來，起火點在2樓，屋內疑似存放易燃炮竹，才導致火勢一發不可收拾，警消撲滅後確定屋主的父親陳屍在屋內。

該網友稱警消事後調查，疑似是家庭糾紛，消防員進入屋內勘查時，還不斷聽見爆竹聲，疑似現在仍有悶燒的火勢；原PO曝光當時影片，只見該透天厝的2樓窗戶竄出大片火勢，濃密黑煙不斷竄天，甚至有粉紅色的鞭炮從屋內噴出，畫面曝光嚇壞當地不少人。

其他網友留言「我家住附近聽到爆炸聲都覺得可怕」、「這是個狠角色，吵架就放火燒房子」、「唉何必呢…R.I.P.」、「遇到這種家庭，衰的都是隔壁鄰居」。