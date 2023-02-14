曾敬驊、宋芸樺、彭千祐與黑嘉嘉、范少勳、姚淳耀14日出席愛奇藝新劇《不良執念清除師》首波卡司發布會，曾敬驊為戲勤練書法有成，記者會上展現出訓練兩個月的書法功力，為6位演員的角色寫出藏頭詩。他說這部戲拍100多天，他幾乎一半以上時間都在寫書法，「曾寫到宣紙沒了，撕紙箱的背面來寫！」

曾敬驊為戲勤練書法。（陳俊吉攝）

寫書法寫出興趣來的曾敬驊說，自己本來書法寫得不太好，國小四年級後就沒再寫過，這次練的是行書偏草書，不需要像楷書一樣練到一筆一畫都很端正精準，就全憑感覺，每個人寫出來都是不一樣的味道，「這講究的是自信，自己覺得好看就是好看！最重要的是心要靜下來，心靜下來字就好看！就像劇中說的執念，在一筆一劃中注入人心的力量。」

曾敬驊、宋芸樺、彭千祐與黑嘉嘉、范少勳、姚淳耀出席愛奇藝新劇《不良執念清除師》首波卡司發布會。（陳俊吉攝）

宋芸樺表示：「敬驊寫的書法好看到，我們想團購他的春聯！」但也爆料，拍片半年期間他用各種不同價位的墨汁寫書法，寫到墨汁都沒有了，每次走進書房，就會覺得「到底誰放屁」，覺得有股很奇怪的味道，「他身上都是那種墨水味，很想拿清香劑噴。」

曾敬驊為6位演員的角色寫出藏頭詩。（陳俊吉攝）

曾敬驊更被爆料是「笑話中盤商」，宋芸樺表示：「他每天梳化都要進行自己跟自己的冷笑話比賽，每天都有一個冷笑話，而且我們的反應越安靜，他越享受這個感覺，只要敬驊在就會很開心。」曾敬驊也說，拍戲時每天都講笑話給飾演媽媽的楊謹華聽，「她有笑啊！但都過很久才笑！如果不好笑反應也很直接，就繼續吃她的水煮火鍋」，還自曝一開始會先講給她助理聽，「先測試一下，助理有笑，再去講給她聽！」至於為什麼會一直想講冷笑話？他說是在提醒自己要回到那個狀態，「再怎麼累都要投入到角色裡」。

首次演女警的宋芸樺坦言這個角色讓她在現場很放鬆，可以用劇中搞笑的角色狀態去跟演員們交流，角色形象跟以往大不同，更分享首度飾演警察心得：「拍攝前去警察局實習，發現女警在執行業務時，因為看起來比較柔弱不容易被信任，有把這一塊觀察放入角色中。」

范少勳與姚淳耀則在出席新戲記者會後，隨即由精品品牌對外宣布兩人已分別結束愛情長跑、雙雙結婚的喜訊，38歲的姚淳耀日前已與愛情長跑12年的設計師女友林羿登記結婚，29歲的范少勳去年也早就升格人夫並成為人父，金牛座女兒的首次曝光就獻給爸爸代言的品牌，賺飽奶粉錢。兩人的共同經紀人表示，姚淳耀和太太經過這幾年疫情及大環境的變化，兩人更珍惜身邊的每一個人，也放慢腳步想了更多未來規劃，討論後今年初決定去登記結婚。