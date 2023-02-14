魚丁糸近日正如火如荼準備本周末登場「池堂影夜」小巨蛋演唱會，14日釋出〈落寞（魚版）〉MV。該曲由限定版「威峰男團」雙人組打造，吳青峰笑說：「希望可以變成魚丁糸歌曲中的〈左右為難〉。」

籌備復刻計畫時，吳青峰率先提出與小威合唱的想法，表示小威唱歌時的語氣很珍貴，詮釋起來有種爽朗直率的純真感，每次都希望他能唱自己的作品，小威則是從得知要錄音心情緊張，準備長達4個月，十分用心。

他們日前拍攝MV，再次邀請導演余靜萍掌鏡，小威當天連續騎了5個多小時的腳踏車，但最難的是追車子，還要像是跨欄般地跳上貨卡，嘗試3次才成功一躍而上，吳青峰在現場忍不住大笑說，「我站在車上真是太幸運了，全世界只有我獨享那個畫面，小威像我家年紀18歲的貓，最近牠常常想跳到我身上但失敗了，殞落下去的畫面，讓人哭笑不得。」他接著轉頭暖心安慰小威說，不要氣餒，要怪都怪因為太早起。