女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在疫情期間無私貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」。沒想到近日有媒體人透露，有人說賈永婕對外提到賴清德曾問她要不要做副總統，針對這則消息賈永婕也回應了。

媒體人黃光芹近日在「新聞不芹菜」節目中提到，有一位長者和黃光芹說「藝人賈永婕拿著自己跟賴副總統合照給他（長者）看說，賴副問她（賈），要不要做副總統？」根據《三立新聞網》報導，賈永婕得知消息後回應「哈哈，太好笑，我坐在家裡這種新聞都會掉到我頭上，我哪知道是哪個長者啊？我沒有要選啦哈哈，祝大家情人節快樂。」

女星賈永婕形象陽光，受到許多粉絲喜愛。（圖／中時資料照）

賈永婕畢業於英國考文垂大學傳播系，回台後曾任新聞台主播，因流利口條和優質形象獲節目主持機會，後進入娛樂圈發展，獲得不少觀眾喜愛。賈永婕熱心公益，早在2016年就藉由鐵人3項運動募款，跟老公還有另外6個台灣人組台灣隊，做一個橫跨英吉利海峽的游泳活動，很困難也很激勵人心，「我們捐了100萬 ，用我們活動精神募款到150萬，總共捐250萬給台東的孩子。」她認為運動募款要名目正當、帳目金流要透明。

此外，賈永婕前年開始協助捐贈醫療耗材，獲封「防疫女神」，她去年5月成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」，表示每天都會收到報表，募款金額達3800萬，已經陸續捐出。