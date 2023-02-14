擔任計程車司機的男子在運動比賽中認識已婚人妻，男子熱烈展開追求，在兩人交往後男子鼓吹人妻離婚，還多次傳送鹹濕訊息「想跟你做愛」、「幫我舔出來」等，後來兩人的關係被人夫發現，人夫氣得提告並離婚，而計程車司機發現挨告後也嚇得急忙和人妻分手，法院審理後認定司機侵害人夫配偶權，判決司機須賠償人夫40萬元。

阿榮（化名）和小璇（化名）在2008年1月間結婚，小璇在某次運動比賽中認識哲哲（化名），兩人相談甚歡進而發展不倫戀情，哲哲不僅多次和小璇發生性行為，還多次傳送「想跟你做愛」、「喜歡看你跟我愛愛的樣子」、「幫我舔出來」等鹹濕訊息，還鼓吹小璇離婚脫離家庭，阿榮在2022年3月間意外看見兩人訊息，立即在當月和小璇離婚，並且認為哲哲侵害他配偶權，向哲哲提告求償100萬元。

哲哲對此表示自己知道小璇已婚，稱兩人在運動比賽中認識約3、4年，他先前想追求小璇，但小璇表示自己有家庭，但先生對她不好，直到一年多前小璇才接受他的追求，哲哲坦承自己有和小璇牽手、擁抱、接吻，但兩人沒有發生性行為，兩人通常是在有鐵人三項的運動比賽時才見面，約2、3個月見一次面，平常用通訊軟體聯絡比較多，強調彼此很少見面。哲哲表示自己挨告後有向小璇提分手，兩人後來也僅在運動比賽上見面一次，但未有過多互動，哲哲強調自己和小璇交往時未曾發生性行為，表示露骨的對話內容都是幻想。

法官勘驗兩人對話發現哲哲多次傳訊「我很想你」、「很想抱你，又怕你說我找你只為了做愛。」、「想聽你叫我一聲老公」、「下次我們來這裡做愛好不好嘛？」、「喜歡看你跟我愛愛的樣子，我只有一個女人叫小璇。沒有別的女人，我想跟你做。」，哲哲甚至還曾傳送自己的生殖器照片，稱「硬了！幫我舔，想跟你做愛」、「幫我舔出來」、「我看著跟你做愛的照片自己打手槍好嗎？」，而小璇也回覆「好」並傳送自己的照片。法官認為若兩人未曾發生性行為並拍攝做愛的相片，哲哲在對話中也無法具體指出兩人有做愛相片，因此不採信哲哲說法。

法官審理後認為哲哲和小璇在2021年９月到2022年2月間有婚外情不正交往關係，具體行為包括牽手、擁抱、親吻、發生性行為，且傳送曖昧訊息及裸露照片，並鼓吹小璇脫離家庭等，上述行為足以破壞阿榮與小璇間婚姻生活之圓滿、安全及幸福，法官審酌哲哲高職畢業、目前擔任計程車司機，月薪約4、5萬元，判哲哲須賠償阿榮40萬元。