俄軍猛攻烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）之際，北約組織（NATO）14日在比利時布魯塞爾召開為期兩天的防長會議。北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄烏戰爭將滿一年，這是「攸關我們安全的重要時刻」，北約與俄國正展開「後備競賽」，必須加速盟國援烏速度。

史托騰柏格在會前受訪指出，俄烏戰爭大量消耗盟軍彈藥庫存，烏軍消耗彈藥的速度比盟國的生產速度高出許多倍，北約國防工業正承受碩大壓力。他表示，即使北約國家試圖提高產量並且立刻簽約，生產新大口徑彈藥的時間已從12個月增加到28個月。史托騰柏格說：「顯然我們正處於一場後備競賽。在俄軍取得戰場主導權之前，彈藥、燃料、配備等關軍力必須送達烏克蘭。」

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）表示，北約盼與業界密切合作，提高產量並縮短生產時間，因為這對於「確保我們繼續支持烏克蘭的同時，還有能力守護盟國每一寸領土」至關重要。

俄烏戰爭將在24日屆滿周年，西方國家緊鑼密鼓舉行一系列外交、國防會議。14日登場的除了北約防長會議，協調盟國軍援基輔的「烏克蘭防務聯繫小組」也在同日開會。美國防長奧斯汀指出，這個聯繫小組證明「我們將長期支持烏國爭取自由，協助烏軍守住『春季反攻期』並持續推進」。

巴赫姆特是俄國總統普丁的首要目標，若能奪下，俄軍將在頓內茨克（Donetsk）地區擁有新立足點，更可能完全掌控整個頓巴斯（Donbas）地區。史托騰柏格說：「俄國現在在做的、普丁現在在做的，就是派成千上萬部隊，以及接受高傷亡率。」

頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）告訴烏克蘭國家廣播公司：「巴赫姆特沒有一平方公尺是安全的，也沒有一平方公尺在敵軍的火力獲無人機的射程之外。」