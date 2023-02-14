伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）20年以來，首次對中國大陸進行國事訪問，因此中方對於這一次的訪問非常重視，萊希將受到最高外交禮節的正式接待。德黑蘭和北京簽署了一項為期25年的夥伴關係協議，將擴大雙方在許多領域的合作，並稱雙方有很多共同之處。萊希表示，雙方對全球發展採取類似的立場，反對帝國主義和單邊主義，並堅持尊重其他國家的權利和國家利益的重要性。

據《德黑蘭時報》（Tehran Times）13日報導，萊希表示2國都反對單邊主義和脅迫性措施，如壓迫性制裁，認為這是造成危機和不安全的主要原因，他們應該共同努力，在全球正義、國際平等和穩定的世界秩序之外，實現真正的多邊主義。此次訪問正值伊朗和中國為最終確定其25年全面戰略夥伴關係而進行的長達一年的會談。該協議預計將在此次訪問中佔據重要地位。

伊朗總統的一位高級顧問穆罕默德·賈姆西迪（Mohammad Jamshidi）告訴國家媒體，這一次訪問中將促使合作計劃將進一步得到落實：「這次國事訪問，將最終確定伊朗和中國的全面協議的運作機制。」「此行的目標在政治上和經濟上都具有戰略性。」

伊朗和中國長期以來一直是合作夥伴，特別是在經濟方面。中國仍然是伊朗最大的貿易夥伴，總貿易額超過200億美元（近新台幣6035億元）。而且雙方都有意願進一步提高貿易額。

賈姆西迪說，萊希政府一直在尋求擴大與亞洲的貿易，這一政策取向得到了回報，伊朗的對外貿易已經創下了新的記錄。賈姆西迪稱在萊希領導下，伊朗的貿易甚至打破了2015年伊朗核協議（又稱聯合全面行動計劃），簽署後的記錄。