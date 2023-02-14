台灣首家四季飯店(Four Seasons Hotel)將於2025年在台北信義區亮相，並邀請普立茲獎得主Richard Rogers與全球知名室內設計事務所Yabu Pushelberg，以「國際性、現代化、地標性」三個目標操刀設計，而四季飯店團隊也首次來台公開亮相表示，憑藉優越的地點以及世界級合作夥伴，絕對有信心打造一個讓台灣居民和國際旅客都喜歡的頂級享受。

目前四季飯店正在興建中，占地1552坪，以高抗震結構規劃三大空間，外觀設計找來曾操刀世界第一豪宅「英國倫敦海德公園一號」的普立茲獎建築大師Richard Rogers，採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感的地標建築；另規劃低度遮掩景觀電梯，預計將成為信義區最閃亮的新地標。

元利建設總裁林敏雄表示，「四季飯店是國際認可的全球頂級飯店，加上元利建設的高品質建築設計，相信必定可以成為台灣第一的頂級飯店，提升台灣國際能見度。台灣首家四季飯店目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。」

四季飯店指出，「台灣首家四季飯店的建築和設計為世界獨一無二，台北市是許多商務旅客的商務中心，而休閒旅客則可以享受各種創意、藝術、美食、流行音樂和秀麗山景與海灘風情，另也鼓勵團隊成員關注客人需求，並授權他們為客人提供貼心服務，相信台灣首家四季飯店與可敬的夥伴-元利集團合作下，勢必可在台北信義區打造美麗的新飯店地標。」