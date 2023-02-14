一名網友在路上發現前方貨車上載滿一個個「花生捲冰淇淋」，暗橘色的外皮包裹青綠色物體，乍看就像是灑滿香菜的花生捲冰淇淋，其他網友笑說「夜市肉葱捲」、「我以為是火腿包生菜」；而其實真相是「秧苗捆」，農夫把秧苗綑成圓筒狀，能避免疊放讓下方秧苗被壓壞。

有網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他在馬路上發現一輛貨車上載滿一個個外型像是「花生捲冰淇淋」的物品，只見暗橘色的外皮包裹著青綠色物體，像是餅皮包著滿是香菜的內餡，該網友笑說是「香菜加很多的花生捲冰淇淋」讓不少其他網友笑翻，紛紛留言討論。

一名網友在路上發現前方貨車上載滿一個個「花生捲冰淇淋」，暗橘色的外皮包裹青綠色物體，而其實真相是「秧苗捆」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這照片有味道」、「看了好餓」、「優質！我一眼就笑了」、「夜市肉葱卷」、「夜市的蔥培根串」、「我以為是火腿包生菜」、「豆皮香菜捲」、「看得好想吃」、「貢糖，也叫花生糖」、「而且是土庫鎮民代表參選人推薦的」、「聞到好吃味道啊，其實是秧苗捆，好運送」。

不過也有網友一眼就認出該物其實是「秧苗捆」，通常農夫在買完秧苗後會將秧苗捆成一捆一捆的圓筒狀，再用車子把秧苗載回家準備插秧，因為若將秧苗平放恐會壓壞下方秧苗。