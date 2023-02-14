泰格豪雅（TAG Heuer）與保時捷（Porsche）雙強聯手，自2021年合作以來已推出五款聯表，款款熱銷，廣受好評。今年一開春，雙強再度聯手推出第六款Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時腕表，細節融入橘紅色經典賽車元素，向賽車世界致敬。

泰格豪雅Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時表，23萬2200元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅的Carrera腕表源自傳奇賽事「卡萊拉泛美越野大賽」(Carrera Panamericana)，保時捷車隊在1954年贏得冠軍，以Carrera 為其強大的車型命名，隨後在1963年，泰格豪雅也以Carrera為計時腕表命名，這也啟發了泰格豪雅執行長Frederic Arnault執意與保時捷跨界聯手，據悉他主動與保時捷聯繫，並熱情邀請對方前來參觀泰格豪雅表廠，在他鍥而不捨的堅持下，才讓保時捷點頭。

去年，保時捷911 Carrera車款和泰格豪雅Carrera計時腕表在巴黎慶祝Porsche 911 Carrera RS 2.7車款誕生50周年，今年新款Carrera X Porsche Orange Racing聯名計時表在設計添加活力十足的橘紅色，靈感源自汽車在瀝青路面高速行駛下，激起火花的顏色，火紅登場，更添傳奇。