鴻海創辦人郭台銘今(14日)與前立法院長王金平會面後，再度喊話藍營希望能盡速提出辦法。媒體人張禹宣指出郭台銘有三大誤判：第一，原先因捐BNT及反綠而聲勢高漲，本可溫水煮青蛙卻忍不住躁進。第二，錯估了朱立倫的算盤，冷不防逼宮壓縮了朱的談判空間，錯估朱、侯逐漸修補的感情與默契。第三，大可以針對過去退黨行為大方道歉，卻以年輕氣盛等說法含糊帶過。一舉一動證明郭的問題依舊，仍然是政治外行。

「該怪年輕氣盛還是政治外行？郭台銘始終是急了！」張禹宣今(14日)在臉書發文提到，郭王會2個小時前，朱立倫已經提前示警兩件事，第一、侯友宜是「國民黨」最強母雞，總統人選必須派出「最強」且「一步一腳印」。第二、提名必須「一步一腳印」，無須躁進。換言之，朱立倫已明示暗示，郭台銘仍不是國民黨籍，且隔空喊話郭台銘切勿「躁進」，但結果仍往最壞的發展。

張禹宣指出，郭台銘有三大誤判：第一、郭台銘原先的聲勢高漲，是建立在「無為」的前提，不管是BNT又或是在反綠陣線上，以富商的高度針砭政府，廣獲普遍民意的認同，「無私」的形象甚至修補了不少泛藍陣線的情感。但本可溫水煮青蛙的郭卻忍不住「躁進」了。

第二、錯判政治局勢，錯估了朱立倫的算盤，與民代與基層組織的意象。朱立倫深諳最好的打算乃是「待價而沽」，在民進黨5-6月提名的前提下，侯友宜也恰巧必須等到休會後，7月才方便表態。郭台銘冷不防地逼宮，要求加速時程。對於朱立倫而言，非但壓縮了自己的談判空間，更把自己從「話事」降為「打雜」，百害無一利，更錯估了朱立倫與侯友宜之間逐漸修補的感情與默契，拉扯能爭取個人利益，但當失去拉扯空間，朱立倫大可以打安全牌下庄。

第三、地方民代的意志與反對聲浪。即便是流於表面或形式，郭台銘想參選就必須取得最大公約數，大可以針對過去退黨行為，大大方方道歉。但郭台銘卻選擇以最壞的方式，時空背景不同、年輕氣盛等說法含糊帶過，甚至表示不牽涉道歉不道歉問題，王金平最後還補刀推卸給過去的黨主席吳敦義。

「並非年輕氣盛，仍是政治外行！」張禹宣強調，對於民代而言，比起「政治外行」的郭台銘，對於侯友宜更具有高度的合作默契與信任。同樣是能贏，差別就在朱立倫關鍵的兩個字，一個是「人選」，一個是「母雞」。事實上，郭台銘真正該做之事是「順勢而為」，本來挾著超高的民意支持度，根本無須擔憂，即便在朱立倫心中有兩套劇本、大權在握，也不可能任意為之。但這股非我不可的執念，過於躁進的隨心所欲，非但打壞了國民黨的布局，也讓侯友宜必須提前面對參選總統的質疑，加速政治能量的耗損。