台灣女子網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴，本周在WTA卡達杜哈女網賽再度合作，是姊妹倆暌違7個月合拍，首輪面對美國瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲裴芮茲（Ellen Perez），以7比6（5）、1比6、12比10晉級8強。

首輪第一盤，雙詹和對手各破發兩次，雙方因此進入搶七，詹家姊妹在4比1領先下被美澳組合追上，雙方5比5再度平手後，雙詹連下2分，7比5順利先把首盤拿到手。

不過第二盤氣勢換到對手那邊，詹詠然、詹皓晴連兩個發球局被破，陷入0比5絕對落後，最後1比6讓出，雙方進入搶十局決勝負，雙詹在1比2落後之後連得6分要回氣勢，取得7比2領先，不過在接近勝利之際，對手連搶4分追到8比8平手，經過一番拉鋸，錯過了2個賽末點的雙詹，最終在第3個賽末點邁向勝利，將和大會第2種子烏克蘭琪涵諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）爭奪4強。