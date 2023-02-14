111學年HBL高中籃球聯賽8強階段前三天多數對戰呈現一面倒戰況，14日男子組賽程最後一戰能仁家商對東泰高中，能仁帶著34分領先進入下半場，最終105大勝54，能仁收下本階段第3勝，與松山高中、光復高中並駕齊驅。

能仁教練李正豪透露，球隊這階段心態團結、目標一致，賽前在高三林子皓帶動下主動開會討論、增加凝聚力，這樣好的團隊化學效應，加上目前對手強度還不是最高，因此能以大比分勝出，備戰8強階段期間也有和大學隊練球交流，希望為之後面對光復高中、高苑工商等有高個子球員的隊伍做好準備。

能仁高一中鋒傅雋堯表示，學長帶動的賽前開會，主要是一些信心喊話，「就是來到球場後熱身時大家聚在一起喊話，也算是一種儀式感，讓我們更快進入比賽氣氛，也挺振奮人心的。」

能仁本戰出賽12人均有得分紀錄，其中6人得分雙位數，王暐嘉18分最高，林子皓、王翊仲及田曜樂各12分；東泰高中以張志葦15分最高，歐士綸12分、14籃板。