大陸商務部網站14日消息，商務部新聞發言人就美商務部將6家中國大陸實體列入美出口管制「實體清單」應詢「答記者問」指出，中方對此堅決反對。希望美方停止對中國大陸企業的無理打壓」，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

有記者問：2月10日，美國商務部發布公告，將6家中國大陸實體列入美出口管制「實體清單」，請問中方對此有何回應？

大陸商務部回應，美方以所謂「支持中國大陸軍方飛艇（偵察氣球）等航空航太專案」為由，將6個中國大陸實體列入出口管制「實體清單」，中方對此堅決反對。

長期以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，人為干擾正常經貿往來，嚴重損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦和發展。

中方希望美方停止對中國大陸企業的無理打壓，並將採取必要措施，堅決維護中國大陸企業的合法權益。