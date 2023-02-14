印度稅務當局突擊搜查了英國廣播公司（BBC）辦公室，並沒收了記者的手機。BBC早前播出了一部審視印度總理莫迪（Narendra Modi）崛起的兩極分化紀錄片，外媒猜測，這是來自莫迪政府的報復行動。

印度媒體報導稱，周二中午前後，50多名印度官員突擊搜查了BBC在新德里和孟買的辦公室，查看營業執照及財務狀況。印度當局稱，突擊審查行動是「視察」，非「調查」。

突如其來的搜查，發生在BBC播出的《印度：莫迪問題》（India： The Modi Question）紀錄片後不到一個月。這部共2集的BBC紀錄片重現了數十年前的指控，其內容涉及2002年印度古茶拉底省（Gujarat）的暴動及莫迪時任省長時的因應措施。這起暴動起因是，激進印度教徒指控當地穆斯林放火燒印度教朝聖者的列車，導致受困車廂的59人因此死亡。爾後的暴動引發兩派教徒衝突，導致超過1000人死亡。

《印度：莫迪問題》紀錄片譴責，莫迪在這場暴力事件有直接關聯，意在「清洗印度教徒聚集區的穆斯林」。

莫迪的支持者質疑為何BBC重新審視這個問題，稱印度最高法院指派調查小組，數年前已判定莫迪並未指使暴動。當局猛烈抨擊BBC的「宣傳」，緊急下令全面禁播該紀錄片，並拘留了正在組織觀看的學生抗議者。

莫迪的政黨印度人民黨發言人巴蒂亞（Gaurav Bhatia）告訴記者，「BBC的工作內容，呈現出對印度的仇恨」，「我們的憲法允許他們報導公正的新聞，但讓我向你展示他們如何以新聞報導為藉口來提出他們不為人知的意圖。」

包括濕婆軍（Hindu Sena）在內的一些印度右翼組織已請求法院禁播紀錄片，而包括Republic TV在內的其他親政府媒體則稱這家英國廣播公司是中共的代理人。