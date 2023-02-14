金門縣露營觀光發展協會舉辦「鯨魚風箏快閃活動」，浪漫的景象彷彿置身偶像劇場景當中。(圖／民眾提供)

14日的表演因風況不佳，現場只放起兩隻大鯨魚上天，不過仍有大批民眾到場觀賞。(于家麒攝)

14日的表演因風況不佳，大鯨魚風箏時而還因風力不足「擱淺翻肚」。(于家麒攝)

有寶可夢玩家利用遊戲的AR功能放出「吼吼鯨」與巨型鯨魚風箏合拍，形成一幅有趣的畫面。(于家麒攝)

韓劇《非常律師禹英禑》中超萌的巨型鯨魚風箏現身金門翱翔天際！原來是甫成立的金門縣露營觀光發展協會邀請台中幾位風箏玩家，於13、14日兩天快閃到金門慈堤與雄獅堡海邊的表演活動，有民眾看到一隻隻「飛天鯨魚」現身時，立刻拍照PO網，瞬時引起轟動競相到現場觀賞合影留念，主辦單位表示這次屬「試水溫」性質，評估若效果不錯，未來目標將放眼舉辦大型「金門風箏節」，帶動地區觀光「起飛」。

「大鯨魚風箏快閃活動」原預計13、14兩日在金門舉辦3場，但13日於官澳出海口首場活動因濃霧影響，工作人員與道具行程受阻而被迫取消，僅剩13日傍晚在慈堤與14日下午在雄獅堡海邊舉行2場次，不過仍吸引許多迷哥迷姊到場觀看，一度還造成塞車；當Q萌的大鯨魚風箏在天上飛舞的畫面於網路流傳開來，立刻引起廣大民眾展開「追魚行動」，到場捕捉精彩瞬間。

13日傍晚於慈堤的表演，雖然濃霧籠罩，但風況較佳，風箏施放順利，瞬時滿天的巨型風箏與大鯨魚翱翔天際，搭配霧氣與黃昏落日，浪漫的景象彷彿置身偶像劇場景當中；但14日雄獅堡海邊的表演因風況不佳，施放難度較高，現場只放起兩隻大鯨魚上天，時而還因風力不足「擱淺翻肚」，但還是吸引許多民眾到場觀賞，還有寶可夢玩家靈機一動，利用遊戲的AR功能放出「吼吼鯨」或其他自己喜愛的寶可夢與巨型鯨魚風箏合拍，形成一幅有趣的畫面。

來自台中的風箏玩家林東緯說，他們總共帶了4組大型風箏，總重達30公斤，其中最大的那隻「抹香鯨」風箏有18公尺長，要價2000多塊美金，相當台幣6萬多，都是他們自己花錢買的。

玩風箏資歷已10幾年的林東緯，足跡遍及台灣各縣市風箏節，包括新竹風箏節、苗栗風箏節、旗津風箏節等，他說一開始只是帶小孩去公園放風箏，遇到其他風箏玩家，覺得有趣便就此「入坑」。

林東緯介紹，這次來金門施放的是軟體風箏，完全沒有骨架，反而有點像燈籠。這種風箏叫「Show Kites」，屬表演用的風箏，要大才有看頭，一般不會飛太高，飛低一點比較大，拍照起來比較好看。他也提醒，放這種風箏很挑場地，且拉力很大，有一定的危險性，很多初學者有興趣，但他建議要玩風箏一定程度後再上手，不適合初學玩家。

林東緯也指出，放風箏的條件是要有開闊、無障礙的空地，入秋之後、大概9月過後開始有風，比較適合放風箏。他們這次先來場勘，尋找金門適合放風箏的場地，目前評估是慈堤比較好，不過交通比較不方便且容易塞車。

林東緯透露，這幾天物色到山外重劃區是更適合放風箏、甚至舉辦大型風箏節的地點，因為該處空曠、縱深夠、風大，平面地上適合擺設民眾互動區，加上附近機能完善、交通方便，民眾方便到達，美中不足是該處屬「飛航管制區」，要放風箏需要提前申請。

活動發起人金門縣露營觀光發展協會理事長翁世白表示，之前看過台灣的風箏玩家放這種大型風箏，覺得效果不錯，這次由該協會自發性出資邀請幾位風箏玩家們，到金門進行放風箏快閃活動，希望帶動金門觀光人潮，這次評估若效果不錯，未來會正式邀請更多國際級的風箏玩家到金門，目標是舉辦「金門風箏節」。

翁世白也說，金門縣露營觀光發展協會甫於今年1月剛成立，對於協會與活動的宣傳還不夠力，會持續改進，讓更多的鄉親提早知道訊息一起參與，未來也會致力於地區的觀光發展，一起為金門的未來而努力。