桃園市衛生局日前接獲民眾檢舉，指稱蘆竹區某血液透析診所未落實分流，讓新冠肺炎確診病患和一般病患在同一個空間及時段接受洗腎透析治療。衛生局表示，稽查後發現該診所確有違規情形，將依傳染病防治法第32條要求診所限期在22日前改善，若仍未改善將開罰6至30萬元。

衛生局說，桃園目前每日仍約有近2000人通報確診，尤以血液透析個案通常有多重共病且免疫力較一般人低落、容易受到感染，屬新冠肺炎的高風險族群，一旦遭受感染易發展為重症，為降低機構內傳播風險，呼籲照護血液透析室的醫療機構及長照機構仍應提高警覺，落實感染管制措施。

衛生局指出，11日派員無預警至該診所實地稽核，發現診所未落實分艙分流等感染管制原則，違反疾病管制署訂定「血液透析室之醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」，已依傳染病防治法第32條責令診所限期在22日前改善，如未改善將依法裁罰6至30萬元不等罰鍰。

衛生局提醒，設有血液透析的醫療院所，在照護確診新冠肺炎病人時應遵循相關指引，以分流分艙、分區照護、固定團隊、固定透析設備、固定空間為照護原則，安排於單獨病室中接受透析治療，如無單獨病室，則應規畫空間動線或以出入時間為區隔，遠離主要動線的空曠或人流較少的角落區域或時段，以降低交互感染的風險。