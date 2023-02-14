【立綱氣象報報】冷氣團影響到周四 周五白天溫度回升

近日台灣受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫轉冷，氣象局指出，明（15）日清晨中部以北、東北部下探10度，局部地區低溫僅有8度左右，各地降雨機率減少。氣象主播戴立綱指出，冷氣團將於周五（2/17）減弱，周休假期將迎來好天氣，但值得注意的是，下周一（2/20）還會有一波東北季風，預估氣溫將再度下降。

氣象局分享明後（2/15、2/16）兩天低溫地區，苗栗以北及宜蘭恐下探8度。（圖／氣象局提供）

氣象局今日稍早發布低溫特報，特別提醒台中以北，及宜蘭地區的民眾，今夜到明天預估低溫跌破10度，尤其新竹以北及宜蘭寒冷的時間較長。

氣象局資料顯示，明日中部以北及東半部天氣寒冷，清晨低溫只有8到10度，其他地區約14度左右，北台灣白天高溫大約13度，中部及花東可達16到19度，南部氣溫略高，約21至23度。

明（15）日水氣減少，僅局部地區略有降雨。（圖／翻攝自氣象局官網）

降雨方面，華南東移的雲雨區減少，各地降雨機率隨之降地，不過桃園以北、東半部地區、恆春半島及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區普遍為多雲的天氣。

氣象主播戴立綱指出，隨著強烈冷氣團南下，明午後轉為乾冷，入夜後到周四清晨（2/15、2/16）中部以北要特別注意輻射冷卻，沿海地區易有10度以下低溫，周五（2/17）白天逐漸回暖，周休假期（2/18、2/19）白天晴朗早晚教涼，到了下周一（2/20）過後，將再迎來下一波東北季風。