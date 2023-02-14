高雄火車站旁，日前凌晨有女子在停等紅燈時，遭到一旁轎車「攔車」，並且下來2黑衣男當場搭訕要聯絡訊息。

恥度要多大才能開車開到一半要line！日前凌晨0點59分，在高雄火車站旁，建國三路與站西路口，有名穿著白衣、白褲露出小蠻腰的正妹在停等紅燈，一旁轎車竟突然違規往正妹機車靠近，車上下來2名黑衣男，還以為發生行車糾紛，豈料，2男卻當街向露腰妹要起聯絡方式，最後，2男也開心地上車，並且，當綠燈亮起，該轎車還疑似繼續跟著露腰妹行駛的方向而去。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於高雄市三民區建國三路與站西路口高雄火車站旁，凌晨0點59分有名穿著白衣白褲露腰的女騎士停在該路口停等紅燈，而一旁有輛白色轎車，沒想到，該轎車竟在紅燈時直接將車往女騎士機車前方靠近，車上下來2名黑衣男子，誤以為是發生行車糾紛。

豈料，這兩名黑衣年輕男子，其中一名男子直接跑向女騎士身旁「搭訕」，並拿出手機交換了雙方聯絡資訊，男子交換到聯絡資訊後，回到車上前，也和女騎士揮了手後，開心上車，女騎士也回揮手致意，當綠燈亮起後，女騎士飛快離開，而該轎車也同女騎士行駛方向開了過去。

影片一出，網友紛紛留言表示「我還以為下車的又是打棒球的」、「先不說其他的，光是大庭廣眾之下，下車要電話就已經勇氣可嘉了」、「史上最和善攔車」、「越線受罰，應該是想留紀念照」、「馬路上隨意下車，送他危險駕駛」、「恥度要多大才能開車開到一半要賴」、「你各位學起來了嗎？而女的看樣子也是不排斥」。